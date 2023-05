Red Bull verklaart sterke strategie: "Je moet niet altijd de snelste keuze maken"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Niet alleen op de baan heerst de Oostenrijkse renstal, ook aan de pitwall is het team zeer sterk. Red Bull staat bekend om hun sterke strategieën en Hannah Schmitz is daar verantwoordelijk voor, ze benadrukt dat zo snel mogelijk werken niet altijd de beste keuze is.

Red Bull gooide in de afgelopen jaren hoge ogen met hun strategische keuzes. Meerdere keren was de Oostenrijkse renstal de concurrentie te slim af in de pitlane. Aangezien de strategie vaak net zo belangrijk is als de keuzes op de baan, focussen veel teams zich hierop. Bij Red Bull rust deze last op de schouders van Hannah Schmitz, zij wordt veelvuldig geprezen voor haar acties.

Tegenstanders verslaan

Schmitz spreekt zich slechts sporadisch uit in de media over haar keuzes en haar baan. Toch heeft ze nu in gesprek met The Athletic aangegeven op welke manier ze tot een strategische keuze komt: "Het draait er niet altijd om dat je de race zo snel mogelijk moet afwerken. Het draait er namelijk om dat je je tegenstanders verslaat en dat je voor hen over de finish komt. Dan moet je niet altijd de snelste keuze maken."

Hongarije

Tijdens de Hongaarse Grand Prix van 2022 speelden de keuzes van Schmitz en haar team een belangrijke rol. In wisselende omstandigheden reed Max Verstappen vanuit het middenveld naar de zege. Schmitz gaat iets dieper in op deze veelbesproken race: "Dat lag natuurlijk ook aan het feit dat ze we een fantastische coureur hadden en dat we ook een snelle auto hadden. Er waren echter ook wel een aantal strategische keuzes die toen hielpen."