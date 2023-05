FIA evacueert circuit Imola vanwege dreigende overstroming

Dit weekend wordt de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden op het circuit van Imola. De kans is reusachtig dat het een regenrace gaat worden, het regent momenteel zeer hard in Italië. Het regent zelfs zo hard dat de rivier naast het circuit buiten haar oevers is getreden, iedereen aanwezig op het circuit moest de baan verlaten.

De lokale overheid stuurde eerder vandaag al een weeralarm rond. Er wordt namelijk een enorme hoeveelheid regen verwacht voor vandaag en morgen. Er werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en zelfs overstromingen, dat laatste is nu het geval. Op beelden is te zien dat de rivier die langs het circuit stroomt, buiten haar oevers is getreden. Iedereen die aanwezig was op het circuit moest de baan binnen een half uur verlaten.