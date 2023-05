Imola decor voor opvallende experimenten Pirelli

Aankomend weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola in Italië. De teams en de coureurs zullen zich weer moeten aanpassen, want er wordt geëxperimenteerd met de banden. De kwalificatie zal er bijvoorbeeld iets anders uit gaan zien dan normaal.

In Imola wordt er dit weekend namelijk geëxperimenteerd met vaste compounds in de drie kwalificatiesessies. In de eerste kwalificatiesessie zijn de coureurs verplicht om met de harde band te rijden, in het tweede kwalificatiedeel moeten ze de mediums gebruiken en in het derde en laatste kwalificatiedeel mogen de coureurs dan gebruik gaan maken van de zachte banden.

Bandeleverancier Pirelli heeft voor het aanstaande raceweekend nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. De coureurs mogen over het hele weekend namelijk elf bandensetjes gebruiken in plaats van dertien setjes. Naast deze opvallende experimenten krijgen de coureurs ook te maken met een gloednieuwe compound. Tijdens het raceweekend in Emilia-Romagna kunnen de coureurs voor het eerst gaan rijden met de nieuwe full-wets. Voor deze banden zijn geen bandenwarmers nodig en men verwacht dat ze direct worden gebruikt. Volgens de weersvoorspellingen gaat het namelijk regenen in Imola.