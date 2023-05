'Aston Martin en Honda denken aan toekomstige motordeal'

Het begint er steeds meer op te lijken dat Honda in 2026 weer zal gaan fungeren als officiële motorleverancier in de Formule 1. De Japanners hadden zich al ingeschreven voor de nieuwe motorregels die vanaf 2026 gaan gelden en inmiddels lijkt het erop dat ze een nieuwe motorpartner hebben gevonden voor dat jaar.

Officieel gezien verliet Honda de Formule 1 na het seizoen 2021. De Japanners werden in dat jaar wereldkampioen met Max Verstappen en Red Bull, maar ze blijven bij hun standpunt staan. De top van het merk had besloten dat de Formule 1 niet meer in het plaatje van het bedrijf paste. Na 2021 bleef Honda nog wel betrokken bij Red Bull. De motoren worden namelijk tot en met 2025 nog gemaakt in Japan, maar gaan wel door het leven als Red Bull Powertrains-krachtbronnen.

Honda stond al op de FIA-lijst van motorleveranciers voor het seizoen 2026 en het lijkt erop dat ze een nieuw partnerteam hebben gevonden. Volgens The Race gaat Honda mogelijk in zee met het team van Aston Martin. Volgens het medium lijkt het erop dat de twee partijen met elkaar gaan samenwerken vanaf 2026. Aston Martin rijdt momenteel nog met Mercedes-krachtbronnen, maar heeft nog niet bekend gemaakt met welke motorleverancier ze in de toekomst gaan samenwerken.