Lionel Messi verslaat Verstappen en Red Bull bij Laureus Awards

Max Verstappen heeft de prestigieuze Laureus Award voor de beste sportman van het jaar niet gewonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de prijs vorig jaar en maakte ook nu weer kans, maar hij kon zijn titel niet prolongeren. De eer ging ditmaal namelijk naar voetbalgrootheid Lionel Messi.

Verstappen won de prijs vorig jaar vanwege zijn buitengewone prestaties in de koningsklasse van de autosport. Ook dit jaar mocht hij weer dromen van de prijs, maar de Argentijnse superster Lionel Messi ging er met de award vandoor. Verstappens werkgever Red Bull Racing was genomineerd voor de prijs van beste sportploeg van het jaar, maar hier won het Argentijnse voetbalteam.

History maker! Lionel Messi is the first ever athlete to win the Laureus World Sportsman of the Year and Laureus World Team of the Year Awards in the same year.#Laureus23 pic.twitter.com/WJeaBghAMA