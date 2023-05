De Vries baalt van tegenvallende race: "Dat was mijn fout"

Nyck de Vries kende gisteren een tegenvallende Grand Prix van Miami. De AlphaTauri-coureur kwam als achttiende over de streep en bleef dus wederom puntloos. De Vries werd weer verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij kende een ongelukkige race. Na afloop wees De Vries zichzelf als schuldige aan.

De Vries maakte bij de start van de Grand Prix een foutje. De Nederlander raakte een McLaren en daarna reed hij een verloren race. Aangezien alle coureurs finishten, kon hij niet profiteren van problemen bij zijn concullega's. De achttiende plaats was niet om over naar huis te schrijven. Aangezien zijn teamgenoot Tsunoda als elfde over de finish kwam, was het resultaat van De Vries nog teleurstellender.

Fout

De Vries merkte zelf op dat hij al na één ronde in de problemen kwam. De Friese coureur erkent dat het incident in de eerste bocht zijn fout was. In een persbericht van AlphaTauri sprak hij zich uit: "Na de eerste ronde reed ik al op achterstand. Dat was mijn fout, ik blokkeerde mijn wielen en toen raakte ik Norris. Dit had een klein beetje invloed op mijn eerste stint omdat er veel vibraties waren en dat zorgde voor problemen met mijn pace. Als je zover achter ligt en buiten DRS-bereikt rijdt, dan verlies je zoveel tijd op de rechte stukken."

Updates

De Vries kon zich niet mengen in het duel in het middenveld en sloot zijn weekend dus in mineur af. Hij kende ook een aantal goede momenten in Miami en dat geeft hij zelf ook toe: "Dit weekend ging alles op en neer. We hadden een lastige start, gisteren ging veel beter en vandaag was het jammer dat we zoveel posities verloren in de eerste ronde. We introduceren updates in Imola, dus hopelijk kunnen we ons daar verbeteren."