Extra weerupdate: Kans op regenrace in Miami groeit

Later vandaag staat de Grand Prix van Miami op het programma. De heren coureurs hadden het in de afgelopen dagen lastig met het vinden van grip en vandaag zal dat alleen maar lastiger worden. Het weer zal namelijk een grote rol gaan spelen, in de afgelopen nacht heeft het namelijk flink geregend in Miami.

Gisteravond regende het flink in Miami, al het rubber is dus weggespoeld op het het circuit rondom het Hard Rock Stadium. De coureurs zullen dus moeten gaan zoeken naar grip, maar ze zullen ook de lucht in de gaten moeten houden. Vrijwel de gehele zondagochtend hingen er namelijk donkere wolken rondom het circuit en viel er ook weer veel regen.

Hoe het weer er tijdens de Grand Prix uit gaat zien, is nog niet duidelijk. De dreiging van regen werd eerder deze week al aangekondigd, maar het lijkt er inmiddels op dat de kans op neerslag zeer groot is. Ook kan het gaan waaien, iets waar de coureurs al veel last van hadden in de kwalificatie van gisteren. Aangezien flinke regenval voor gevaarlijke situaties kan zorgen, is een rode vlag ook niet uitgesloten. De race start vanavond om 21:30.