Wat viel op tijdens de zaterdag in Miami?

Gisteren werd in Miami de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Vooral de kwalificatie zorgde voor een aantal opvallende en onverwachte resultaten. Aangezien er op de zaterdag zeer veel op viel in Miami, zet GPToday.net een aantal van deze momenten op een rijtje.

Het team van Mercedes was de grote verliezer van de kwalificatie in Miami. De Duitse renstal begon het weekend nog goed met de snelste tijden in de eerste vrije training, maar daarna ging het bergafwaarts. In de kwalificatie zakte het team volledig door de mand. George Russell redde de eer nog enigszins met de zesde tijd, maar dit kwam vooral door de rode vlag. De dertiende tijd van Lewis Hamilton was beschamend en het is nog maar de vraag of hij zich kan verbeteren in de race.

De grote outsider voor de Grand Prix van Miami is misschien wel het team van Alpine. Esteban Ocon en Pierre Gasly zagen er al sterk uit in de derde vrije training, maar in de kwalificatie lieten ze zien dat dit niet een eenmalig resultaat was. Beide coureurs eindigden in het het derde kwalificatiedeel en Gasly start zelfs op de derde startrij. De Fransman start op de vijfde plaats en kan dus gaan jagen op een zeer goed resultaat.

Leclerc

Charles Leclerc lijkt elk weekend wel een foutje te maken, maar zijn tweede fout van het weekend in Miami was een domper. Op precies dezelfde manier crashte hij op precies dezelfde plek als in de tweede vrije training. De Monegask was woest op zichzelf, maar daar heeft hij niet zoveel aan. Hij moet zich herstellen en door de crash veroorzaakte hij ook nog eens een rode vlag. De beslissing van de wedstrijdleiding om de sessie vroegtijdig te beëindigen was logisch, maar ook hier mag men naar zichzelf kijken. Als men direct voor een rode vlag had gekozen in plaats van een gele vlag, had het publiek nog kunnen worden beloond met een spannende shootout.