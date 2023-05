De Vries moet wennen in Miami: "Nieuwe baan en de griplevels zijn laag"

Nyck de Vries beleefde een tegenvallende vrijdag in Miami. In de eerste vrije training spinde hij en daarbij raakte zijn auto beschadigd. In de tweede vrije training liep het ook niet op rolletjes en kwam hij niet verder dan de negentiende tijd. Na afloop gaf hij aan dat hij nog moest wennen aan de baan.

De Vries spinde op ongelukkige wijze in de eerste vrije training op het circuit in Miami. De AlphaTauri-coureur leek de muur net niet te raken, maar toch raakte zijn auto hierbij beschadigd. Hij miste het restant van de vrije training en hierdoor kwam hij pas in de middag weer in actie. Ook in deze training liep niet alles op rolletjes voor de Friese coureur.

Na afloop van de vrije trainingen gaf De Vries dan ook aan dat er nog het een en ander moet gaan gebeuren. In een persbericht van AlphaTauri spreekt hij zich uit: "Miami is een uniek event en de omgeving is echt geweldig, het voelt vet om te mogen racen voor het Amerikaanse publiek. Het is een nieuwe baan en de griplevels zijn echt heel erg laag, elke rondje wordt je dus weer sneller. Zelfs met deze temperaturen is het lastig om de banden op te warmen omdat ze tijd nodig hebben. Kijkend naar onze performance, dan zijn we niet waar we willen zijn. We gaan proberen alle puzzelstukjes op de juiste plek te leggen."