Wat viel op tijdens de vrijdag in Miami?

Gisteravond laat werkten de coureurs in Miami de eerste en de tweede vrije training af. De sessies leverden een aantal verrassende resultaten op en dat zorgde voor de nodige verbazing. Er veel dus veel op en GPToday.net zet een aantal van de meest opvallende momenten op een rij.

Mercedes-fans kregen na de eerste vrije training goede hoop, want George Russell en Lewis Hamilton stonden bovenaan de tijdenlijst. In de tweede vrije training kwamen de twee Britten niet verder dan de zevende en de vijftiende tijd. Russell klaagde in beide trainingen over balansproblemen, hij miste zelfs de helft van VT1 omdat hij zijn team sommeerde om de set-up aan te passen. Of Mercedes echt kan meestrijden in de kwalificatie is nog gissen, hun pace was eigenlijk een groot mysterie op de vrijdag.

Voorafgaand het raceweekend ging het veelvuldig om de titelambities van Sergio Perez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur moet na de vrijdag in Miami wel nog wat huiswerk doen. Perez was in beide trainingen veel sneller dan zijn titelrivaal en teamgenoot Max Verstappen. In de tweede vrije training was Perez bijna een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot en dat betekent dus dat hij nog veel tijd goed moet gaan maken.

Het lijkt erop dat de kwalificatie vandaag gaat uitlopen in een tweestrijd tussen Red Bull Racing en Ferrari. Alhoewel de Italiaanse renstal in geen van de twee trainingen de snelste tijd noteerden, eindigden er in allebei de sessies wel minimaal één Ferrari-coureur in de top drie. Het verschil met Verstappen was in de tweede vrije training redelijk fors, maar deze training werd onder andere omstandigheden verreden dan de kwalificatie zal zijn.