Alonso wint wederom award voor beste inhaalactie van de maand

Fernando Alonso is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Spaanse Aston Martin-coureur eindigde al drie keer als derde en krijgt ook van de fans veel waardering. De fans hebben hem ook in april weer verkozen tot de coureur met de beste inhaalactie.

Sinds dit jaar reikt de Formule 1 elke maand de zogenaamde 'Overtake of the Month'-award uit. Fans kunnen via sociale media stemmen op hun favoriete inhaalactie. In de maand maart ging deze onderscheiding naar Alonso en ook in april was het weer raak voor hem. Zijn inhaalactie op Carlos Sainz in Azerbeidzjan heeft hem de award opgeleverd.