'Liberty Media wil tien sprints organiseren in 2024'

Vorige week werd in Azerbeidzjan het eerste sprintweekend van het seizoen afgewerkt. Er werd gewerkt met een gloednieuw format en een extra kwalificatiesessie op de zaterdagochtend. Niet iedereen is fan van de Sprints en het nieuwe format, maar het lijkt erop dat Formule 1-eigenaar Liberty Media het aantal Sprints wil gaan uitbreiden in 2024.

Het nieuwe sprintformat zorgde in Bakoe niet helemaal voor het gewenste effect. De Grand Prix op zondag viel tegen terwijl er ook nog onwennig werd gereageerd op de nieuwe Sprint Shootout op zaterdagochtend. Daarnaast is ook niet iedereen fan van de Sprints, Max Verstappen liet bijvoorbeeld meerdere keren weten dat hij alles behalve een fan is van de Sprints en het nieuwe format.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com wil Formule 1-eigenaar Liberty Media het aantal Sprints in de toekomst gaan uitbreiden. Volgens het medium is men bij Liberty overtuigd van het sprintconcept en hopen de hoge heren in 2024 tien Sprints te willen organiseren. Dit jaar staan er zes Sprints op de kalender en dan aantal moet dus worden uitgebreid. De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt daarnaast ook dat circuits die een Sprint zullen organiseren meer moeten betalen dan de andere races. Dit omdat Liberty extra inkomsten wil generen.