Brad Pitt bestuurt Formule 1-wagen voor filmproject bij Britse GP

Het is algemeen bekend dat er momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe film over de Formule 1. De beroemde Amerikaanse acteur Brad Pitt gaat de hoofdrol spelen in deze film en de opnames van de film beginnen binnenkort. In Silverstone zal Pitt zelfs achter het stuur van een Formule 1-wagen kruipen.

Enkele weken geleden werd al duidelijk dat Pitt mogelijk mee zou gaan rijden bij de opwarmronde voorafgaand de Britse Grand Prix. Dit nieuws volgde na uitspraken van Formule 1-CEO Stefano Domenicali die aangaf dat de opnames van de film 'ingrijpend' zouden zijn. Het was nog niet duidelijk in welke auto Pitt zou gaan rijden, maar nu blijkt dat men het filmproject zeer ambitieus aanpakt.

In Miami werd bevestigd dat zal Pitt in Silverstone plaats zal gaan nemen in een speciaal ontwikkelde Formule-wagen waarmee al wordt getest. Filmmakers Jerry Bruckheimer en Joseph Kosinski zullen in Silverstone een soort elfde team gaan runnen dat vanaf die race elke raceweekend zal gaan filmen op de circuits. Of Pitt daadwerkelijk in actie komt tijdens de opwarmronde is zeer onduidelijk, het lijkt er inmiddels op dat hij vooral tussen de sessies door de baan op zal komen. Het is nog niet duidelijk in welke Formule 1-wagen Pitt zal gaan rijden, Will Buxton meldt op sociale media dat Mercedes een speciale auto heeft ontworpen.