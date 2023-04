'Brad Pitt gaat Formule 1-veld leiden in Silverstone voor filmopnames'

Vorig jaar werd duidelijk dat de wereldberoemde acteur Brad Pitt werkt aan een film over de Formule 1. Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton is betrokken bij het project, het belooft dan ook een bijzondere operatie te worden. Pitt rijdt mogelijk een paar rondjes op het circuit van Silverstone vlak voor de start van de Britse Grand Prix .

Het filmproject houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Pitt was vorig jaar in Austin aanwezig bij de Amerikaanse Grand Prix om research te doen. De film zal gaan over een ervaren coureur die een jongeling gaat bijstaan. Formule 1 CEO Stefano Domenicali liet eerder al weten dat er in Silverstone zal worden gefilmd tijdens het Grand Prix-weekend. Domenicali liet weten dat de opnames 'ingrijpend' zullen zijn.

Volgens de Britse krant The Sun zal Pitt namelijk de baan opkomen vlak voor de start van de Grand Prix in Silverstone. Volgens de krant heeft de acteur speciale toestemming gekregen om vlak voor het veld uit te rijden tijdens de laatste 'paraderonde', aangezien de makers dichtbij de realiteit willen blijven gaat dit waarschijnlijk om de opwarmronde. Een filmkenner geeft aan The Sun meer uitleg: "Het wordt een bijzonder en surreëel moment om Brad Pitt het veld te zien leiden tijdens het Britse Grand Prix-weekend."