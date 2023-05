Verstappen verwacht zware race in Miami: "Het circuit is heel fysiek"

Max Verstappen verdedigt aankomend weekend in Miami zijn koppositie in het wereldkampioenschap. De Nederlander reist daarvoor af naar Miami voor de gelijknamige Grand Prix op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Verstappen kijkt ernaar uit en weet met welke uitdagingen hij te maken krijgt.

Verstappen schreef vorig jaar de eerste Grand Prix van Miami op zijn naam. Op het krappe circuit in Miami overwon hij de hitte en wist hij de race uiteindelijk op vrij eenvoudige wijze te winnen. Dit weekend zal hij de degens moeten kruisen met zijn teamgenoot en titelrivaal Sergio Perez. De Mexicaan staat nog maar een paar puntjes achter Verstappen in de WK-stand.

Hitte

Verstappen heeft zeer veel zin in de aanstaande Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft zich zo goed mogelijk voorbereid op de race. In zijn vooruitblik op Verstappen.com spreekt hij zich uit: "Ik kijk uit naar Miami! Het is een heel fysiek circuit en het was daar vorig jaar ook heel erg warm, dus daar moeten we ons op voorbereiden. Het zal echter zeker niet gemakkelijk worden."

Complex circuit

Het circuit in Miami debuteerde vorig jaar op de Formule 1-kalender en men was direct kritisch op een aantal delen van de baan. Verstappen weet dan ook wat hem te wachten staat: "Het is een vrije complex circuit en ik denk dat ze dit jaar weer een nieuwe laag asfalt hebben neergelegd, dus het is nog even afwachten hoe dat onze prestaties beïnvloedt. Onze fans hebben voor dit weekend de livery ontworpen, dus ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet!"