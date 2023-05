Miami voegt water toe aan veelbesproken jachthaven

Aankomend weekend staat de tweede editie van de Grand Prix van Miami op het programma. De organisatie van de race doet er alles aan om het circuit te voorzien van een luxueuze omgeving. Vorig jaar ontstond er veel hilariteit omtrent een neppe jachthaven, men deelt nu de eerste beelden van de geüpdatete haven.

De jachthaven was vorig jaar het middelpunt van spot. De grote jachtschepen lagen namelijk niet op het water, maar op een blauwe ondergrond. De organisatie leek wel te kunnen lachen om de grappen en deelt dan ook vol trots beelden van de update van de haven. Zoals eerder al werd aangekondigd, is er water toegevoegd aan de haven. Het water ligt echter niet in de haven zelf, maar in een zwembad naast de boten.