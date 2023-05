Miami deelt beelden van nieuwe bijzondere paddock

Aankomend weekend wordt voor de tweede keer de Grand Prix van Miami verreden. Vorig jaar was de eerste editie een soort visueel spektakel en dit jaar doet de organisatie er nog een schepje bovenop. Men heeft gekozen voor een bijzondere paddock en deelt daarvan nu de eerste beelden.

De organisatie van de Grand Prix van Miami maakte eerder al bekend dat ze de paddock dit jaar gaan plaatsen in het Hard Rock Stadium. Vorig jaar bevond de paddock zich tussen het stadion en het circuit in, maar dit jaar is dit dus niet goed genoeg voor de organisatie. Men deelt nu de eerste foto's van de paddock, op de foto's is te zien dat de gebouwen voor de teams zijn geplaatst op het veld. Bezoekers met een speciale pas kunnen de paddock in de gaten houden vanuit de nok van het stadion.