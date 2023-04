De Vries trekt boetenkleed aan: "Enorm stomme fout"

Nyck de Vries beleefde een teleurstellend weekend in Azerbeidzjan. De Nederlandse AlphaTauri-coureur had het op alle drie de dagen zwaar en viel vandaag uit na een touche met de muur in Bakoe. De Vries neemt de schuld volledig op zich en baalde na afloop als een stekker.

De Vries crashte op vrijdag in de kwalificatie, had pech met de rode vlag in de Sprint Shootout en crashte vandaag ook in de Grand Prix. De AlphaTauri-coureur maakte een inschattingsfout in zesde bocht waardoor hij de muur raakte. De Vries beschadigde zijn voorwielophanging en veroorzaakte een Safety Car-fase met zijn lichte crash in de straten van Bakoe.

Teleurgesteld

Na afloop van zijn korte Grand Prix verscheen de teleurgestelde De Vries bij de internationale media om terug te blikken op zijn weekend. In gesprek met Viaplay was hij zeer eerlijk over zijn compleet mislukte race in Azerbeidzjan: "Ik ben heel erg teleurgesteld in mijzelf. Het was een enorm stomme fout en het is volledig mijn verantwoordelijkheid. Ik ben hier dan ook echt heel erg teleurgesteld over."

Ongeduldig

De Vries weet niet precies wat er mis ging. De Nederlandse coureur scoorde wederom geen punten, maar voor het eerst dit seizoen lag dat aan hem. Hij toonde na afloop berouw: "De muren zijn hier heel dichtbij en ik was net te close, dat was al voldoende. Wellicht was ik te ongeduldig, ik reed vlak achter Guanyu Zhou. Dat maakt dit echter nog niet goed en ik heb nog steeds de fout gemaakt. Dat mag niet meer gebeuren."