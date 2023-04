Poll: Merendeel van onze lezers oneens met sprintformats

Sinds 2021 staan sprintraces op het programma. De eigenaren van de Formule 1 wilden meer spektakel om de koningsklasse interessanter te maken voor het jonge publiek. Niemand kijkt toch ook naar een voetbaltraining op televisie?

Het sprintformat zorgt voor veel meer competitieve actie op de baan en begint meteen met een kwalificatie op vrijdag. De F1-organisatie gelooft in het succes, hoewel onder andere Max Verstappen geen fan is van deze toegevoegde amusement.

Motorsport.com zette een tijd terug een enquête uit over het sprintformat. Het bleek toen al dat fans niet bepaald enthousiast waren over de concept. De enquête telde 167.000 fans, maar slechts 6,7% van de respondenten is van mening dat "de introductie van sprintrace(s) de show heeft verbeterd.

In de poll op GPToday.net werd ook gevraagd wat onze lezers vonden van het nieuwe sprintformat. Op dit moment van schrijven is de meerderheid tegen deze veranderingen met 64%.