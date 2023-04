Officieel: Grand Prix van Azerbeidzjan tot en met 2026 op F1-kalender

Dit weekend is het Formule 1-circus aanwezig in Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De race op het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad is al jaren een bijzondere aanwezige op de Formule 1-kalender. Voorlopig kan men nog wel eventjes genieten van de Grand Prix, want er is een nieuw contract getekend. Hierdoor staat de race tot en met 2026 op de kalender.

De Formule 1 racet sinds 2017 door de straten van Bakoe. De eerste editie werd nog verreden onder de naam 'Grand Prix van Europa'. Sinds 2018 wordt de race verreden onder de naam 'Grand Prix van Azerbeidzjan'. De organisatie sprak zich in de afgelopen dagen al vaker uit over een mogelijk nieuw contract, vandaag is dat nieuwe contract er dus officieel gekomen.