De Vries kan niet toeslaan: "Dit is buiten je eigen controle om"

Nyck de Vries reed vandaag wederom een zeer teleurstellende kwalificatie. De Nederlandse AlphaTauri-coureur reed de langzaamste tijd in de Sprint Shootout. De Vries kon zich in de slotfase van de eerste Shootout-sessie niet verbeteren door een crash van Logan Sargeant. De Vries baalde dan ook als een stekker.

De Vries hoopte vandaag sportieve revanche te nemen na een zeer tegenvallende vrijdag in Azerbeidzjan. De Nederlandse coureur crashte gisteren in de kwalificatie en start daardoor de race van morgen vanaf de laatste plaats, pijnlijk genoeg start hij de Sprint dus ook vanaf de laatste plaats. In zijn laatste run probeerde hij zich te verbeteren maar moest hij zijn rondje staken na de crash van Sargeant.

De Vries baalde van zijn tegenvallende prestatie in AlphaTauri. De Nederlandse AlphaTauri-coureur sprak zich eerlijk uit bij Viaplay over de sessie: "Dit is buiten je eigen controle om. Je kunt hier weinig aan doen, maar dit is wel heel erg frustrerend. Ik heb vandaag eigenlijk niet eens één rondje kunnen rijden. Mijn banden waren aan het begin van de sessie te koud. Mijn eerste pushrondje was meer een soort opwarmrondje. Zoals je van iedereen hoorde was de grip heel erg slecht. Ik hoopte in dat laatste rondje iets meer te krijgen van de banden, alleen kon ik die niet echt afwachten."