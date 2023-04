De Vries weet oorzaak van kwalificatiecrash niet

Nyck de Vries begon hoopvol aan de vrijdag in Azerbeidzjan, maar hij eindigde in de muur. In de kwalificatie ging hij de mist in en zorgde hij voor de eerste lange rode vlag van de dag. Na afloop van de kwalificatie was hij vanzelfsprekend teleurgesteld, maar wist hij niet precies wat er fout ging.

De Vries begon de kwalificatie op een zeer rommelige manier. De Friese AlphaTauri-coureur stond al klaar in het rijtje om de baan op te gaan, maar toen ontdekte hij een probleem met zijn brake by wire-systeem. De Vries werd door het team weer de pitbox ingehaald en eenmaal op de baan ging het mis. In de eerste sector ging hij de mist in en stond hij in de muur.

Na afloop van de kwalificatie toonde De Vries zich realistisch, maar gaf tevens aan dat hij niet precies wist wat er mis was gegaan. Op het eerste oog zag het eruit als een rijdersfout, maar de brake by wire-problemen konden ook een rol spelen. Bij Viaplay sprak hij zich daar over uit: "Dat was duidelijk een probleem, maar ik weet niet of er op dat moment een link was. Het pakket is dit weekend zeer competitief en de eerste vrije training was erg sterk. Je hoopt dan die kans om te zetten een een resultaat en dat heb ik niet kunnen doen."