De Vries blij met komst Mekies: "Ik zou graag met hem samenwerken"

Eerder deze week werd bekend dat Franz Tost na dit seizoen stopt als teambaas van AlphaTauri. De Italiaanse renstal presenteerde al snel Laurent Mekies als de aanstaande opvolger van Tost. Nyck de Vries is Tost dankbaar voor diens werk, maar is ook blij met komst van Mekies.

Mekies is momenteel nog werkzaam bij het team van Ferrari. Volgend jaar zal hij dus de Italiaanse zusterrenstal van Red Bull gaan leiden. Het wordt zijn eerste klus als teambaas en de verwachtingen zijn direct zeer hoog. Nyck de Vries hoopt volgend jaar ook voor AlphaTauri te rijden, maar hij is sowieso zeer in zijn nopjes met de komst van Mekies.

Kennis

De Vries is lovend over afzwaaiend teambaas Franz Tost. De Nederlandse coureur is louter positief over Tost, maar is ook blij met diens opvolger. De Vries wordt geciteerd door Motorsport.com: "Laurent en ik kennen elkaar al een beetje vanuit de FIA, hij was daar eerst werkzaam. Ik heet hem van harte welkom en ik zou dan ook graag met hem samenwerken. Hij heeft een zeer goede technische kennis en hij kan daardoor van grote waarde zijn voor het team."

Ervaring

Mekies heeft in de afgelopen jaren voor veel teams en instanties gewerkt en dat is volgens De Vries heel erg handig. De Nederlandse coureur gaat verder met zijn betoog: "Hij was race-engineer bij Toro Rosso, hij werkte bij de FIA en is nu de sportief directeur van Ferrari. Hij zal ook kennis over zijn huidige werkgever meenemen, dat is natuurlijk heel erg interessant. Hopelijk zorgt zijn komst ervoor dat het team competitiever wordt."