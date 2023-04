Officieel: Formule 1 introduceert bijzondere Sprint Shootout

Het hing al eventjes in de lucht maar vandaag is het nieuwe sprintformat officieel goedgekeurd. De teams waren al eerder akkoord gegaan met deze nieuwe regels en het was dan ook geen geheim meer dat het nieuwe format er vroeg of laat zou komen. Vandaag zijn de laatste knopen doorgehakt en in Azerbeidzjan wordt er al gewerkt met het format.

Sinds 2021 worden er zogenaamde sprints afgewerkt in de Formule 1. Bij een aantal Grand Prix-weekenden wordt er gewerkt met een alternatief weekendformat met een aparte race op de zaterdag. Voorheen bepaalde de uitslag van deze sprint de startopstelling voor de Grand Prix, volgens de nieuwe sprintregels is dit niet meer het geval.

Nieuw format

De regels die vandaag zijn goedgekeurd zorgen ervoor dat de sprint los komt te staan van de Grand Prix. Volgens het nieuwe sprintformat wordt er op vrijdag eerst één vrije training afgewerkt waarna de coureurs later op de dag een kwalificatie rijden. Deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de race op zondag. Op zaterdag wordt er nog een kwalificatie afgewerkt, de uitslag van deze kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprint. Deze sessie krijgt de naam Sprint Shootout en is korter dan normaal. Zoals ook in het vorige format het geval was, wordt de sprint op zaterdagmiddag verreden.

Korter de tijd

In de zogenaamde Sprint Shootout wordt er gewerkt met een ingekorte kwalificatie. Het eerste gedeelte van de kwalificatie duurt dit keer maar 12 minuten, Q2 duurt slechts 10 minuten en Q3 duurt 8 minuten. De coureurs hebben dus korter de tijd om een snelle ronde te noteren en een foutje kan dus grote gevolgen hebben. De bandencompounds staan ook vast, in Q1 en Q2 krijgt iedereen de beschikking over de mediums en in Q3 moet men de softs gebruiken.