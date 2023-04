FIA ontvangt opnieuw kritiek na zwaar rugletsel door gevaarlijke kerbstones

De internationale autosportbond FIA heeft vanwege haar controversiële ‘broodjes kerbs’ (of ‘sausage kerbs’) opnieuw een flinke lading kritiek op haar bord gekregen. Tijdens de eerste ronde van de FRECA-series van afgelopen weekend is op circuit Imola het noodlot toegeslagen. Coureur Adam Fitzgerald liep na een eenzijdig incident met de geelgekleurde kerbstones maar liefst drie gebroken ruggenwervels op, en na afloop van de race richtte zijn team zich tot social media om opnieuw de noodklok te luiden.

In de wereld van de racerij zijn de ‘broodjes kerbs’ al lang en breed bekend. De toevoegingen van de FIA heeft tot meerdere zware crashes geleid, waarbij een aantal serieuze verwondingen hebben opgelopen. Recentelijke voorbeelden van slachtoffers van deze kerbstones zijn op naam van onder andere toenmalig W-series coureur Abbie Eaton, F3-coureur Alex Peroni, en GT3-coureur Henrique Chaves. (Zie onderstaande beelden van Peroni en Chaves)

Tijdens het afgelopen raceweekend wisten de kerbs opnieuw een slachtoffer op te eisen. Bij de eerste ronde van de FRECA-series op circuit Imola was Adam Fitzgerald van team Race Performance Motorsport de ongelukkige die het gevaar te verduren kreeg. De Ierse Jongeling verloor tijdens de race de macht over het stuur en werd door de kerbs gelanceerd, resulterend in een totaal van drie gebroken ruggenwervels.

Zijn werkgever zag zich na afloop van de race genoodzaakt om via social media een flinke dosis kritiek richting de FIA te sturen. "Vandaag hebben die krankzinnige gele kerbs, ook wel bekend als 'sausage kerbs' of 'bananen' opnieuw de ruggenwervel van een coureur geëist. Ze (de kerbs) lanceren de auto de lucht in, wat tot gevaarlijke situaties voor de coureurs leidt. Ik weet niet wat er nog meer moet gebeuren voordat de mensen (bij de FIA) inzien dat deze kerbs totaal geen plek in de Formule Motorsport zouden moeten hebben. We wensen Adam (Fitzgerald) een spoedig herstel toe."

RPM-teambaas Keith Donegan verwacht dat zijn coureur zo'n twee maanden nodig zal hebben om volledig van de gevolgen te herstellen.