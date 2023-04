Eerste schepen gearriveerd in 'jachthaven' Miami

Over een paar weken staat de tweede editie van de Grand Prix van Miami weer op het programma. De werkzaamheden aan het circuit zijn momenteel in volle gang en men is nu vooral bezig met de details. Ook de veelbesproken jachthaven langs de baan krijgt steeds meer vorm.

Vorig jaar was er veel verbazing omtrent de 'haven' langs het circuit. De boten lagen namelijk niet in het water, maar op blauw geschilderd asfalt. Het zorgde voor veel hilariteit, maar de organisatie lijkt zich er niets van aan te trekken. Men deelt op sociale media namelijk dat de eerste jachtschepen zijn gearriveerd in de haven, op de foto's is echter wederom geen water te zien. Eerder werd wel aangekondigd dat er een gedeelte met water zou komen, maar dit lijkt dus niet te gaan om de haven.