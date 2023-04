Verstappen twijfelt over lentepauze: "Normaal gesproken heeft racen mijn voorkeur"

Het Formule 1-seizoen ligt momenteel een paar weken stil vanwege het wegvallen van de Chinese Grand Prix. Deze lentepauze zorgt voor wisselende reacties, niet iedereen vindt het immers fijn om zo vroeg in het seizoen een paar weken vrij te hebben. Max Verstappen moet er ook een beetje aanwennen.

Aan het einde van deze maand gaat het Formule 1-circus pas weer verder met de Azerbeidzjaanse Grand Prix op het stratencircuit van Bakoe. Eigenlijk zou de Chinese Grand Prix ook nog worden verreden deze maand, maar door de coronasituatie in China besloot men de race te schrappen. Hierdoor ligt het seizoen al na drie Grands Prix stil en dat is eventjes wennen voor de teams en coureurs.

Max Verstappen is niet bepaald fan van de lange pauze, maar doordat hij voorafgaand de Saoedische Grand Prix een beetje ziekjes was ziet hij de zaken nu anders. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wordt geciteerd door Motorsportweek: "Voor mij zijn deze drie weken belangrijk om weer volledig fit te worden en om weer een volledig programma af te werken. Normaal gesproken heeft het ook mijn voorkeur om te blijven racen. Dat heeft niets te maken met het proces van de ontwikkeling van de auto. Dat is een natuurlijk proces, maar het is vreemd om zo vroeg in het seizoen drie weken vrij te hebben."