Domenicali streng voor 'arrogante' historische Grands Prix

De Formule 1-kalender is momenteel overvol. Naast de huidige Grands Prix hebben nog veel meer landen, steden en circuits interesse in een plekje op de kalender. Grands Prix met een grote historie moeten vrezen voor hun plekje. Volgens Stefano Domenicali is alleen een grote historie niet genoeg.

Onder andere de Belgische Grand Prix en de Grand Prix van Monaco stonden afgelopen jaar onder druk. België kreeg op de valreep een nieuw contract, maar het is nog steeds zeer onduidelijk of de coureurs volgend jaar ook in actie komen op het circuit van Spa-Francorchamps. Een aantal andere historische races lijkt ook te moeten vrezen voor hun plekje.

Nieuwe toekomst

Formule 1 CEO Stefano Domenicali geeft eerlijk toe dat een Grand Prix met een grote historie moet vechten voor een plekje op de kalender. In een call met investeerders van Liberty Media legt Domenicali het uit: "Als historische races alleen maar achterom kijken, dan gaat er iets niet goed. Als deze Grands Prix een goede fundatie hebben en vooruit kijken naar een nieuwe toekomst, dan is dat prachtig."

Arrogantie

Domenicali geeft aan dat zijn boodschap bij veel organisatoren is aangekomen. Hij is er open over en legt nogmaals uit dat niemand kan uitgaan van een vaste plek op de kalender van de koningsklasse van de autosport: "We focussen ons dan ook vooral op het toekomstperspectief van de zogenaamde historische Grands Prix. Als je arrogant bent en denkt dat een rijke historie je een plekje op de kalender geeft, dan is dat niet genoeg."