WRC-coureur Craig Breen overleden na testongeval

De autosportwereld is vandaag opgeschrikt door een verdrietig bericht vanuit het wereldkampioenschap rally. Zojuist kwam het WRC-team van Hyundai namelijk met verdrietig nieuws in aanloop naar de rally van Kroatië. Hyundai-coureur Craig Breen is namelijk om het leven gekomen bij een ongeval tijdens een testsessie.

Het team van Hyundai was vroegtijdig naar Kroatië afgereisd voor een test. WRC-coureur Breen raakte hierbij van de weg en kwam om het leven bij de crash. Navigator James Felton bleef ongedeerd bij het incident. Hyundai maakte het nieuws zojuist wereldkundig doormiddel van een kort persbericht. Breen is 33 jaar geworden en de racewereld reageert geschokt.