De Vries over AT04: "Het is duidelijk waar we snelheid kunnen vinden"

Eén van de tegenvallers van dit Formule 1-seizoen tot nu toe is het team van AlphaTauri. Het zusterteam van Red Bull bungelt onderaan de F1-grid, en weet met haar AT04 weinig positiefs te genereren. F1-rookie Nyck de Vries meent dat zijn werkgever bij de recentelijke Grand Prix van Australië echter wel degelijk wat stapjes vooruit heeft gemaakt, en zegt dat er ook met kleine, consistente stapjes vooruit er progressie gemaakt kan worden.

Het team van AlphaTauri bracht haar eerste grote upgrade van het seizoen naar Melbourne Park. Nederlander en F1-rookie Nyck de Vries meent na afloop van de race, waar hij in de slotfase er door mederookie Logan Sargeant van de baan werd gebeukt, wel degelijk een aantal positieve effecten van die upgrades merkte.

"Het is een heel subtiel verschil. Alle ontwikkeling op de auto is hard nodig, iedereen werkt er hard aan. Alle kleine stapjes die we constant maken – het is niet alsof we een grote upgrade hebben die ons van P15 naar P8 brengt – alle kleine details maken een verschil. Je moet constant blijven zoeken, en hopelijk vind je jezelf dan dicht bij de top tien."

"We zijn nauw met elkaar aan het werk. We zijn een team en we blijven zoeken naar het vinden en oplossen van problemen. Het is duidelijk waar we die performance vandaan kunnen halen", concludeert de Vries.