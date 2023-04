Russell twijfelt over circuit Las Vegas: "Lijkt een beetje op een beest"

De Grand Prix van Las Vegas keert dit jaar terug op de kalender van de Formule 1. Men heeft groots uitgepakt en de heren coureurs zullen dwars door het centrum van de gokstad gaan rijden. De coureurs weten nog niet precies wat ze van het circuit kunnen verwachten, George Russell moet zelfs een beetje lachen om de lay-out.

De Grand Prix werd vorig jaar met veel bombarie aangekondigd door de organisatoren van de koningsklasse van de autosport. De coureurs en de teams reageerden in eerste instantie positief, maar de lay-out van het circuit zorgde wel voor de nodige vraagtekens. De baan kent immers meerdere zeer lange rechte stukken waaronder de wereldberoemde Strip.

Mercedes-coureur George Russell weet niet precies wat hij van dit nieuwe circuit moet verwachten. Het uiterlijk van de baan was nog niet helemaal bekend bij de Brit. In een YouTube-video van Mercedes heeft Russell de nodige moeite met het herkennen van de baan: "Dit is Vegas! Het ziet er wel een beetje uit als een of ander beest. Ik heb de lay-out van het circuit in Las Vegas nog niet gezien. Ik moet de baan ook nog gaan uittesten op de simulator."