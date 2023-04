Herbert tast in het duister over Sky Sports-exit

Begin dit jaar werd duidelijk dat Johnny Herbert de Britse zender Sky Sports ging verlaten. De Britse oud-coureur was jarenlang één van de analisten van de Britse zender. Zijn vertrek kwam voor velen dan ook als een grote verrassing, Herbert zelf tast nog steeds in het duister over zijn exit.

Sky Sports is één van de grootste zenders in de Formule 1-paddock. De zender heeft de uitzendrechten van de sport in onder meer Duitsland, Italië en dus ook het Verenigd Koninkrijk in handen. Het Engelse commentaar en de Engelse verslaggeving worden wereldwijd door veel mensen bekeken. Het commentaar is bijvoorbeeld ook onderdeel van F1 TV, waardoor ze een wereldwijd bereik hebben.

Het vertrek van Herbert werd dan ook wereldwijd met wisselende reacties ontvangen. Voor Herbert zelf was het een grote verandering, zo laat hij aan Mirrorsport weten: "Ik heb deze keuze niet gemaakt, ik dacht dat alles gewoon door zou gaan. Ik werd in december gebeld en hoorde toen dat er een paar dingen gaan veranderen. Mij werd niet uitgelegd wat er ging veranderen. Er was iets met sociale media en dat was het wel. Ik heb echt geen idee."