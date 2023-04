Lawrence Stroll verwacht veel van Aston Martin: "Hij wil meer"

Het team van Aston Martin kent een opvallend sterke start van het seizoen. De Britse renstal eindigde met Fernando Alonso in de eerste drie races telkens op het podium. Aston Martin is zeer tevreden, maar men wil meer. Mike Krack laat namelijk weten dat eigenaar Lawrence Stroll een zege verwacht.

Aston Martin is momenteel het tweede team in de koningsklasse van de autosport. Red Bull Racing is net een tikkeltje sneller, maar dat neemt niet weg dat Aston Martin een droomseizoen beleeft. De komst van tweevoudig wereldkampioen Alonso heeft het team goed gedaan en de drie derde plaatsen geven het team goede hoop voor de komende tijd.

Aston Martin-teambaas Mike Krack is tevreden met de start van het seizoen, maar hij weet dat teameigenaar Lawrence Stroll meer verwacht. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 spreekt Krack zich uit: "De missie van het team is heel duidelijk. Lawrence vraagt ons regelmatig wanneer we een race gaan winnen. Hij is vanzelfsprekend blij met deze stap, maar dat is niet genoeg voor zijn ambities. Het goede is dat je bij Lawrence precies weet waar je staat, hij wil meer en wij moeten meer gaan leveren."