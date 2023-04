Organisatie GP Hongarije plant grote vernieuwingen in circuitfaciliteiten

De organisatoren achter de Grand Prix van Hongarije hebben een langetermijnvisie, dat is een ding wat zeker is. Vanuit een recentelijke aankondiging is het duidelijk dat de faciliteiten rondom de Hungaroring vernieuwd gaan worden, waardoor een aantal bronnen binnen de F1-wereld denken dat het circuit zich opmaakt voor een contractverlenging met de koningsklasse.

Circuit Hungaroring nabij de Hongaarse hoofdstad Budapest staat al sinds 1986 op de F1-kalender. Volgens coureurs en teams is het circuit net een kartbaan; het is een baan met korte, krappe en uitdagende bochtensequenties. De race, die de afgelopen seizoenen rond de zomerstop op de planning heeft gestaan, is onder andere voor de Nederlandse- en Finse fans een favoriet om naartoe te reizen. De Grand Prix weet altijd voor een heus spektakel te zorgen; en daarom is het dan ook zeker niet ondenkbaar dat de organisatoren achter de schermen momenteel druk bezig zijn om de boel voor de lange termijn voor te bereiden.

Meerdere bronnen melden namelijk dat de organisatoren achter de Grand Prix van Hongarije hebben aangekondigd dat het circuit ergens in de komende periode een serieuze upgrade zal ondergaan. Naar verluidt zal er een gloednieuwe paddock gebouwd worden, waarbij ondersteunende faciliteiten ook vernieuwd zullen worden. In toevoeging zullen er nieuwe tribunes en VIP-gedeeltes komen, en wordt er gekeken of het circuit in de toekomst een MOTO GP-race kan organiseren.

Momenteel heeft de Hungaroring een contract liggen dat hen in de gelegenheid stelt om tot 2027 een Formule 1-race te houden, volgens bronnen hopen de organisatoren op een verlenging dat naar verluidt tot 2032 zal lopen.