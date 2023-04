Italiaanse politie pakt verdachten voor beroving Leclerc op

Charles Leclerc kreeg vorig jaar april de schrik van zijn leven toen hij in het Italiaanse Viareggo werd beroofd van een kostbaar Richard Mille-horloge. De Monegaskische Ferrari-coureur heeft nu goed nieuws ontvangen aangezien de Italiaanse politie vier verdachten hebben opgepakt, tevens deelt men camerabeelden van de desbetreffende beroving.

Leclerc werd vorig jaar bestolen toen hij werd benaderd door twee mannen met motorhelmen op. Ze vroegen om een selfie, maar in plaats daarvan stolen ze het exclusieve horloge van de Ferrari-coureur. De politie heeft nu vier verdachten opgepakt, bij een huiszoeking zijn meerdere kostbare horloges gevonden. Of één van deze horloges het eigendom is van Leclerc, is niet duidelijk.

De Carabinieri heeft daarnaast ook camerabeelden gedeeld van de momenten vlak voor de beroving van Leclerc. Op deze beelden is te zien hoe Leclerc rond rijdt en hij wordt geschaduwd door een paar mannen. De beroving zelf is niet in beeld gebracht, maar het is in ieder geval duidelijk wat er precies is gebeurt.