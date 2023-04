De Vries baalt van uitvalbeurt: "Konden we niet veel aan doen"

Voor Nyck de Vries eindigde zijn eerste Australische Grand Prix in een grote teleurstelling. De AlphaTauri-coureur was betrokken bij meerdere incidenten en was vervolgens één van de slachtoffers van de chaos bij de laatste herstart. Na afloop is De Vries helder en merkt hij op dat hij zelf niet zoveel fouten heeft gemaakt.

De Vries haalde op de zaterdag nog voor het eerst in 2023 het tweede gedeelte van de kwalificatie. De hoop op een goed resultaat was aanwezig, maar na afloop overheerste er vooral veel teleurstelling. De Friese coureur vond zichzelf terug in de grindbak na de chaos in de slotfase, eerder werd hij al half gelanceerd na een incident met één van de Alpines.

Strategie

Na afloop van de race meldde De Vries zich bij de internationale media om te reflecteren op de enorme chaos. De Nederlander was glashelder in gesprek met Viaplay: "De conclusie was gewoon dat alles tegen ons heeft gewerkt. We startten de race op de harde banden en we konden daar idealiter lang op doorrijden. Door de rode vlag konden de anderen naar de harde band en moesten wij wel van banden wisselen."

Uitvalbeurt

De Vries eindigde het weekend in mineur en hij kon niets anders doen dan zich daarbij neerleggen. De AlphaTauri-coureur deed dat dan ook: "We zaten gewoon in de hoek waar de klappen vielen en naar mijn idee konden we daar niet heel erg veel aan doen. De strategie was eigenlijk niet verkeerd, maar pakte gewoon heel slecht uit door die rode vlag. Sargeant reed er bij achter in. Daar kan ik niet zoveel aan toevoegen."