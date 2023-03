Dit viel op tijdens de kwalificatie in Jeddah

Vandaag reden de coureurs op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië de derde vrije training en de zeer belangrijke kwalificatie. Het zorgde voor veel opvallende momenten en ook voor veel leermomenten. GPToday.net zet een aantal van de meest opvallende feiten op een rijtje.

Het team van Red Bull Racing heerst in de straten van Jeddah. In de derde vrije training ging het spreekwoordelijke goud weer naar Max Verstappen, maar in de kwalificatie viel het kwartje niet zijn kant op. Verstappen kampte met problemen met de aandrijfas waardoor hij morgen slechts als vijftiende start. Teammaat Sergio Perez pakte de pole met slechts 0,155 seconden voorsprong op Charles Leclerc. Verstappen is veroordeeld tot een inhaalrace, maar zijn pace was zo sterk dat een zege niet is uitgesloten. Een record gaat hij daarmee niet breken, John Watson won in 1983 namelijk vanaf de 22e startpositie.

Piastri

In alle hectiek van de kwalificatie viel het haast niet op, maar Oscar Piastri was zeker één van de verrassingen van de dag. De Australische McLaren-coureur worstelde in zijn debuutweekend in Bahrein nog met de tegenvallende MCL60, maar hij kwalificeerde zich vandaag als negende. Piastri was slechts een fractie langzamer dan Lewis Hamilton en presteert al het hele weekend niet slecht. De hoog aangeschreven Australiër moet en kan de McLaren-eer hoog houden, teammaat Lando Norris start door een foutje in Q1 immers in het achterveld.

Alonso

Eén van de grootste vraagstukken in aanloop naar de race van morgen is wat Fernando Alonso kan doen vanaf de tweede startplaats. Door de gridstraf van Charles Leclerc promoveert de Spaanse Aston Martin-coureur naar de tweede plaats en na afloop van de kwalificatie sprak hij zich vol vertrouwen uit. Volgens Alonso is de pace van het team beter op zondag dan op zaterdag en waren de verschillen met Red Bull op vrijdag groot door het verkeer. De Spanjaard wil dus de aanval openen, het is in ieder geval een hoofdingrediënt voor een fantastische Grand Prix.