De Heus eerste Nederlandse in nieuwe F1 Academy

De Formule 1 heeft voor dit jaar met de F1 Academy een speciale opstapklasse voor vrouwelijke talenten in het leven geroepen. Het startveld kreeg in de afgelopen weken al aardig vorm en vandaag is duidelijk geworden dat er ook een Nederlandse coureur aan de start zal staan.

Het Nederlandse team MP Motorsport maakte vandaag bekend dat ze Emely de Heus hebben gecontracteerd voor het eerste seizoen van de F1 Academy. De Heus reed vorig jaar in de W Series en eindigde het seizoen op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap. Ze wordt hij het team van MP Motorsport de teamgenoot van de zusjes Amna en Hamda al Qubaisi.