Video: Red Bull verzorgt kleurige demorun in Mumbai

De Formule 1 is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Ook in India is er meer aandacht voor de koningsklasse van de autosport. Het team van Red Bull anticipeerde hierop en was afgelopen weekend aanwezig in de Indiase metropool Mumbai, daar verzorgde men een showrun.

Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard kroop achter het stuur van een Red Bull BR7. De bekende Schot reed een aantal runs met de wagen en verzorgde dan ook een opvallende show. Coulthard draaide namelijk een aantal donuts in een flinke laag roze poeder, het zorgde voor bijzondere beelden.