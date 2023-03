Mercedes kondigt 'radicale' veranderingen van concept aan

Het team van Mercedes kende een zeer tegenvallende seizoenstart in Bahrein afgelopen weekend. De concurrentie van Red Bull Racing was veel sneller en ook Aston Martin en Ferrari hebben een voorsprong. Mercedes gaat dan ook het concept aanpassen, Andrew Shovlin beaamt dat dan ook.

Mercedes heeft voor dit seizoen vastgehouden aan het zogenaamde zeropod-concept. Dit houdt in dat de wagens van Lewis Hamilton en George Russell zijn voorzien van een soort minimale sidepods. Het design bezorgde Mercedes vorig jaar slechts één zege en het was dan ook de verwachting dat ze deze plannen zouden laten vallen. Niets bleek echter minder waar te zijn.

Radicale aanpassingen

Bij Mercedes geeft men echter al veel langer aan dat ze het design van de wagen radicaal gaan omgooien. Trackside Engineering directeur Andrew Shovlin legt in de debrief op YouTube de zaak uit: "Mensen gebruiken graag het begrip 'concept' terwijl ze het dan alleen maar hebben over de zeropods. Toto heeft laatst al gezegd dat er verandering aan gaan komen. Gezien het gat met de concurrentie gaan we kijken naar een paar radicale veranderingen."

Windtunnel

Shovlin geeft echter aan dat men bij Mercedes niet van de één op andere dag het design kan gaan aanpassen. Het duurt dan ook nog wel eventjes voordat Hamilton en Russell hierover kunnen beschikken: "Dit soort veranderingen kosten best wel veel tijd in de windtunnel, dat vind je niet zo maar in slechts één dag. Natuurlijk doen we wat we kunnen om de auto te verbeteren en kijken we naar alles wat we potentieel kunnen verbeteren."