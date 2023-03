Domenicali verwacht geen Red Bull-machtsgreep: "Moeten voorzichtig zijn"

Het team van Red Bull Racing kende een zeer sterke seizoenstart in Bahrein. De Oostenrijkse renstal boekte met Max Verstappen en Sergio Perez een 1-2tje bij de eerste race. Men vreest dat Red Bull het gehele seizoen zal gaan heersen, maar Formule 1 CEO Stefano Domenicali ziet dat anders.

Red Bull Racing werd voorafgaand het seizoen al gezien als de grote favoriet voor zowel de zege in Bahrein, als het wereldkampioenschap. Tijdens de openingsrace liet Red Bull zien dat ze echt de favoriet zijn, Verstappen reed naar de zege vanaf de pole position en zijn teamgenoot Sergio Perez vocht zich zeer simpel terug naar de tweede plaats. De Red Bull-coureurs kwamen met een enorme voorsprong op de concurrenten over de streep.

Door de zeer sterke prestaties van Verstappen en Perez in Bahrein, vreest men dat Red Bull tijdens elke Grand Prix zal gaan heersen. Formule 1 CEO Stefano Domenicali ziet de zaakjes iets anders, in gesprek met Sportmediaset legt de Italiaan het uit: "De grote stap van Red Bull baart anderen zorgen, vanuit mijn ervaring zeg ik dat we voorzichtig moeten zijn. We zagen het vorig seizoen, toen verkeerde Ferrari na drie Grands Prix in topvorm en hadden ze een grote voorsprong. Iedereen zei dat het seizoen voorbij was, het pakte echter iets anders uit."

Budgetcap

Domenicali denkt dan ook dat Red Bull niet het gehele seizoen zal gaan heersen. De Italiaan ziet hiervoor nog meer redenen, hij wijst ook naar de budgetcapstraf van Red Bull. Domenicali: "Dat zal zeker gevolgen gaan hebben voor het wereldkampioenschap. De geschiedenis van onze sport leert ons dat we hiermee voorzichtig moeten zijn. Iedere race is anders, het enige constante is dat Verstappen momenteel zeer moeilijk te verslaan is."