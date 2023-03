De Vries tevreden: "Onze racepace was best aardig"

Nyck de Vries kende een lastig eerste weekend in dienst van AlphaTauri. De Friese coureur kende een lastige kwalificatie, maar vocht zich in de Grand Prix weer aardig naar voren. De Vries kwam als veertiende over de streep en was daar na afloop eigenlijk best wel blij mee.

De Vries worstelde het gehele weekend met zijn nieuwe wagen. De AT04 is overduidelijk niet de snelste auto, maar in het extreem competitieve middenveld vocht hij wel de nodige duels uit. De Vries startte als negentiende en kwam na een race vol met gevechten uiteindelijk als veertiende over de streep, zijn teamgenoot Yuki Tsunoda werd elfde.

Tevredenheid

De Vries was ondanks de nulscore wel positief. De Nederlandse coureur zag namelijk veel positieve punten en na afloop deelde hij dat in een persbericht van zijn team AlphaTauri: "Ik ben best wel tevreden met onze race van vandaag. Natuurlijk had het beter kunnen gaan en is er ruimte voor verbetering, maar onze racepace was best aardig. Als je kijkt waar we van start gingen, dan was het een goede dag omdat we konden vechten met de auto's om ons heen."

VSC

De Vries is realistisch genoeg om zich te beseffen dat punten in Bahrein niet mogelijk waren. De Nederlander had echter wel iets hoger kunnen finishen, maar een tactische mispeer gooide roet in het eten. De Vries bekijkt het echter van de zonnige kant: "Aangezien we geen pitstop maakten tijdens de virtuele Safety Car, reden we de race uit op de harde band. Uiteindelijk zorgen deze meters en ervaringen wel voor veel nuttigs voor het vervolg van het seizoen."