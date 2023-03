Wat viel op tijdens de kwalificatie in Bahrein?

Vandaag werd in Bahrein de derde vrije training en de kwalificatie verreden. Vooral de kwalificatie van vandaag zorgde voor veel nieuwe inzichten over hoe het veld er precies uitziet. Er viel dus wederom heel erg veel op tijdens de sessies. GPToday.net zet de opvallendste dingen van vandaag op een rijtje.

Koplopers

Voorafgaand de kwalificatie was het al duidelijk dat de verschillen in de kop van het veld klein zouden zijn. Er werd vooral gekeken naar de teams van Red Bull Racing en Aston Martin, maar vandaag bleek dat Ferrari en Mercedes aardig hebben zitten sandbaggen. In de kwalificatie was het voortdurend zeer spannend en vochten de vier teams een enorm spannend secondenspel uit. Red Bull was het snelste en veroverde de eerste startrij.

Red Bull

Red Bull Racing lijkt al het gehele weekend wat minder in vorm te zijn. De Oostenrijkse regerend constructeurskampioen werd in twee van de drie vrije trainingen verslagen door Aston Martin, maar in de kwalificatie stonden ze er toch weer. De pole ging naar Max Verstappen terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez maar 0,138 seconden langzamer was. Na afloop gaf Verstappen aan dat nog niet alles naar wens verliep, er zit dus nog veel meer in het vat bij Red Bull.

Middenveld

Niet alleen aan de kop van het veld was het krap, ook het middenveld lijkt dit jaar een enorm spannende strijd te gaan opleveren. De verschillen waren in de kwalificatie zeer klein en geen enkel team lijkt de overduidelijke rode lantaarn te zijn. Williams-coureur Logan Sargeant noteerde de zestiende tijd, maar hij was daarmee wel even snel als toenmalig nummer vijftien Lando Norris. Het was een duidelijk voorbeeld van de verschillen in het middenveld, deze lijken vrijwel niet te bestaan.