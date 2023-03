De Vries blijft positief: "Onze longruns zagen er beter uit"

Waar de ene Nederlander de pole position greep, moest de andere Nederlander genoegen nemen met een plekje achteraan het veld. Nyck de Vries kende allesbehalve een sterke kwalificatie en noteerde de negentiende tijd. De AlphaTauri-coureur toont zich volwassen en heeft vertrouwen in een goede afloop van de race van morgen.

De Vries wist dat de AlphaTauri AT04 wat snelheid tekort kwam ten opzichte van de concurrentie, maar dit resultaat lag niet in de lijn der verwachtingen. De Nederlandse coureur reed eigenlijk de langzaamste tijd van de kwalificatie, maar aangezien Pierre Gasly de track limits had overschreden mag De Vries de Grand Prix gaan starten vanaf de negentiende plaats.

Na afloop van de kwalificatie was De Vries een realistische man. De Friese coureur was duidelijk, maar heeft tevens veel vertrouwen in een goede afloop. In een persbericht van zijn team spreekt hij zich uit: "We hadden ons graag op een betere positie gekwalificeerd, maar we kregen de banden niet in het juiste window. De laatste ronde in Q1 was cruciaal, maar helaas verloor ik de achterkant. Onze longruns zagen er beter uit dan onze korte runs, dus we zouden meer performance moeten hebben morgen. Het middenveld is competitief dus we moeten wat posities gaan winnen."