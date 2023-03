De Vries kent wisselvallige vrijdag: "Weten wat onze zwaktes zijn"

Nyck de Vries werkte vandaag voor het eerst in zijn loopbaan een volledige vrijdag in de Formule 1 af. De Nederlandse AlphaTauri-coureur reed twee lastige vrije trainingen waarin hij veel tijd te kort kwam. Toch is De Vries na afloop tevreden en heeft hij vertrouwen in een goede afloop.

De Vries noteerde in de eerste vrije training de zestiende tijd. In de tweede vrije training, waarin er werd gereden in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de kwalificatie, kwam hij niet veel verder dan de negentiende tijd. Het voorspelt niet veel goeds, ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kende een dag waar hij niet zo snel over naar huis zal schrijven.

Samenwerking

De Vries was ondanks de tegenvallende tijden wel tevreden na afloop van de trainingen. De Nederlander weet dat er genoeg moet gebeuren, maar sprak zich redelijk tevreden uit in een persbericht van AlphaTauri: "Het was de eerste keer dat ik in VT2 reed als fulltime Formule 1-coureur. Ik ben over het algemeen tevreden met ons werk en de progressie die we hebben geboekt. De omstandigheden in de trainingen waren heel erg verschillend, maar we hebben als team goed samen gewerkt."

Achterstand

De Vries is van mening dat het circuit in Bahrein niet echt past bij zijn huidige wagen. De AlphaTauri-coureur erkent dan ook dat er nog wat werk aan de winkel is: "We staan een beetje achter op de concurrentie. Ik vertrouw er echter o dat als we goed blijven samenwerken en ons kunnen verbeteren in de benodigde delen, dat we dan een stap kunnen zetten. Het is moeilijk om in één weekend een stap voorwaarts te zeten, maar we weten wat onze zwaktes zijn."