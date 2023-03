Zandvoort na 2025 nog geen zekerheid: "Moet meer zijn dan een traditionele race"

De Grand Prix van Nederland was in de afgelopen twee jaar een enorm succesnummer. De teruggekeerde Grand Prix op het circuit van Zandvoort was uitverkocht, maakte veel indruk op de hoge heren van de sport en de coureurs. Het contract met de Formule 1 loopt nog tot en met 2025, maar een plekje op de kalender daarna is nog hoogstens onzeker.

Zandvoort zou eigenlijk in 2020 terugkeren op de Formule 1-kalender, maar het coronavirus gooide toen roet in het eten. In 2021 stond de Grand Prix wel op de kalender en kreeg men veel lovende reacties. Afgelopen jaar werd er voor het eerst zonder coronamaatregelen gereden en maakte men nog meer indruk met het event.

Roulatiesysteem

Het lijkt dan ook een no brainer dat de Grand Prix niet zo snel van de kalender zal vallen, niets is echter minder waar. Circuitdirecteur Robert van Overdijk legt de situatie uit bij het Algemeen Dagblad: "De FOM laat duidelijk weten dat ze een roulatiesysteem overwegen. Je merkt het aan Spa. Ze staan bij Gods gratie weer op de kalender maar het is nog maar de vraag of ze er volgend jaar op staan. Dat zal onder meer afhangen of Zuid-Afrika op de kalender komt. Je merkt daaraan dat er geen vanzelfsprekendheden meer zijn. Als er één legendarisch circuit is, is het Spa wel."

Creatief

Van Overdijk is ervan overtuigd dat Zandvoort creatief genoeg is om in een roulatiesysteem te kunnen werken. De circuitdirecteur vervolgt zijn verhaal: "Een legendarisch circuit is blijkbaar de norm niet meer. Je moet nu meer zijn dan een traditionele race. Ik denk dat wij dat wel goed gedaan hebben. Dat garandeert echter niet dat we in de aankomende vijf jaar ook op de kalender staan."