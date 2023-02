'Red Bull-juniorteam aast op talentvolle tienersensatie Charlie Wurz'

Red Bull is niet alleen in de Formule 1 actief met twee teams, ook in de junioreklassen rijden er veel coureurs onder de Red Bull-vlag. Het Red Bull Junior Team heeft al veel succesvolle coureurs voortgebracht en men heeft nu een nieuwe opvallende naam op het oog voor de toekomst.

Het Red Bull Junior Team is momenteel overvol, maar het heeft er alle schijn van dat er binnenkort nog een naam aan wordt toegevoegd. GPToday.net heeft namelijk vernomen dat men aast op het Oostenrijkse talent Charlie Wurz. De zeventienjarige Wurz is de zoon van oud-coureur en GPDA-kopstuk Alexander Wurz en komt dit jaar in actie in het Formula Regional European Championship by Alpine.

Wurz is al enkele jaren actief in de opstapklassen. De Oostenrijker reed afgelopen jaar in Italiaanse Formule 4, de ADAC Formule 4, het UAE Formule 4 kampioenschap en hij vertegenwoordigde Oostenrijk ook nog eens op de FIA Motorsport Games in Frankrijk. Aankomend seizoen gaat hij dus in het FRECA-kampioenschap rijden en daar wordt hij bij ART Grand Prix de teamgenoot van de Nederlander Laurens van Hoepen.