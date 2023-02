Dit viel op tijdens testdag 2 in Bahrein

De tweede testdag op het circuit van Sakhir in Bahrein zit er alweer op. Vandaag kwamen er zeventien coureurs in actie verdeeld over twee sessies. Vanzelfsprekend viel er weer een heleboel op en gebeurde er weer heel erg veel. GPToday.net kijkt terug op de opvallendste momenten van vandaag.

Verstappen

Max Verstappen kan met een tevreden gevoel terugkijken op zijn testweek in Bahrein. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur komt morgen niet meer in actie en kan nu dus gaan toeleven naar de eerste Grand Prix van volgende week. Verstappen begon de middagsessie direct met een reeks uiterst snelle tijden. Pas in de laatste minuten werd deze tijd verbroken door Guanyu Zhou. Verstappen stond smiddags lang stil maar 47 rondjes zijn zeker niet slecht. Teamgenoot Sergio Perez reed in de ochtend 76 rondjes.

Kilometervreters

Drie coureurs verbraken vandaag de magische grens van 100 rondjes. Niet toevallig kwamen zowel Guanyu Zhou, Fernando Alonso en Logan Sargeant de gehele dag in actie. Sargeant spande de kroon en reed deze dag een enorm aantal van 154 rondjes in Sakhir. Alonso reed 130 rondjes en liet voor de tweede dag op rij zien dat men serieus rekening moet gaan houden met Aston Martin.

Voor Mercedes was het vandaag een dag om snel te vergeten. Lewis Hamilton noteerde de vijftiende tijd en George Russell kwam niet verder dan de dertiende stek. Natuurlijk is het nog maar de wintertest, maar Mercedes worstelde met onder andere de balans. Russell voltooide de dag niet, hij kreeg te maken met hydraulische problemen en moest de W14 naast de baan parkeren. Genoeg werk dus voor de Duitse renstal.