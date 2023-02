Dit viel op tijdens de eerste testdag in Bahrein

De eerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen zit er alweer op. In Bahrein werd er stevig getest door de teams en de coureurs. Het leverde meerdere opvallende momenten op en daarbij vielen er meerdere dingen op. GPToday.net zet de meest opvallende momenten van de dag hier op een rijtje.

Verstappen

Als enige coureur reed Max Verstappen vandaag de gehele dag. De Nederlandse regerend wereldkampioen van Red Bull Racing kende een haast foutloze dag. Verstappen sloot de dag af als snelste en ,belangrijker nog, reed de meeste rondjes van de dag. De Red Bull-coureur reed een absurd aantal van 157 rondjes in Sakhir. Verstappen reed de gehele dag, maar dat neemt niet weg dat hij zowel in de ochtend als in de middag bij de productiefste coureurs hoorde. De concurrentie weet na één dag al dat Red Bull nog steeds gevaarlijk is.

Het team van Aston Martin leek een vreselijke dag voor de boeg te hebben. De Britse renstal moet de test al afwerken zonder de geblesseerde Lance Stroll en na acht minuten stond zijn vervanger Felipe Drugovich al langs de baan. De Braziliaan had elektrische problemen en dat leek een slechte voorbode te zijn. In de middag had Fernando Alonso tevens problemen nadat zijn wagen beschadigd raakte na een pitstop-oefening. De Spanjaard ging niet bij de pakken neer zitten en liet in de rest van de sessie zijn tanden zien. Hij reed zestig rondjes en noteerde de tweede tijd.

Ferrari wil ook dit jaar weer een gooi gaan doen naar de wereldtitel. De Italiaanse renstal kreeg in de ochtend volop aandacht vanwege een personeelswisseling op het strategisch vlak en een opvallende neus. Het leek alsof de neus indeukte op het rechte stuk. Volgens Ferrari ging het echter niet om een technisch foefje, maar was het een simpele montagefout. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden verder weinig problemen en reden 72 en 64 rondjes.

Betrouwbaarheid

Wat verder op viel was dat er amper problemen leken te zijn bij de teams. Drugovich veroorzaakte in de ochtend de enige rode vlag van de dag. Het is een opvallend gegeven, meestal vallen er veel meer auto's stil op een testdag. Naast Aston Martin leken er alleen grotere problemen te zijn bij McLaren. Verder leek alles rustig en reden veel coureurs, heel erg veel rondjes.