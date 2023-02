FIA beslist over nieuwe regenband en kondigt wielkast-experiment aan

Tijdens het afgelopen seizoenen klaagden veel teams en coureurs over het gedrag van de regenbanden van bandenleverancier Pirelli. De Italiaanse bandenleverancier serieus en men heeft dan ook nieuwe regenbanden ontwikkeld. Na afloop van de vergadering van de F1 Commission werd bekend dat er nog een opvallende beslissing was genomen.

Gisteren kwamen de vertegenwoordigers van de FIA, de Formule 1 en de Formule 1-teams bij elkaar voor de eerste vergadering van de F1 Commission van het jaar. Er werden meerdere knopen doorgehakt, maar de beslissing over de regenbanden is vermoedelijk het ingrijpendst. In het afgelopen seizoen hadden de coureurs tijdens regenraces veel moeite met de regenband, het zorgde voor veel chaos.

De FIA maakte in een persbericht namelijk bekend dat er tijdens de vergadering een tweetal opvallende plannen over de regenbanden zijn aangenomen. Pirelli heeft namelijk, in samenwerking met de teams, een nieuwe regenband ontwikkeld die vanaf het raceweekend op Imola beschikbaar zijn. Opvallend genoeg zijn er voor deze banden geen bandenwarmers nodig. Daarnaast wordt er later in het seizoen ook getest met het plan van een soort wielkasten. Deze moeten ervoor zorgen dat de coureurs minder last hebben van opspattend water. Hiervoor wordt nog een nieuwe Technical Directive ontwikkeld.